Зеленський оглянув винищувачі Gripen, які отримає Україна

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції оглянув винищувачі Gripen, які Україна отримає у майбутньому.



З прем'єр-міністром Швеції було підписано лист про наміри між Україною та Королівством Швеція про співпрацю у сфері розвитку повітряних можливостей — документ відкриває шлях до передачі Україні бойових літаків Gripen.







Зеленський також зустрівся з власником компанії Saab AB Маркусом Валленбергом та генеральним директором Мікаелем Йоханссоном. Він зазначив, що озброєння шведської компанії — від систем ППО до симуляторів для підготовки пілотів — вже допомагає українським військовим.



Президент підкреслив важливість стратегічного партнерства з Saab і висловив подяку Швеції за підтримку і готовність до спільного оборонного виробництва.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Швеції для переговорів про можливу передачу Україні винищувачів.