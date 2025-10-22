Завтра в Україні запровадять погодинні відключення електроенергії

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук відвідала об’єкти генерації в Київській області, які зазнали масованої атаки з боку Росії.

23 жовтня у більшості областей України з 07:00 до 23:00 діятимуть примусові обмеження споживання електроенергії, повідомляє «Укренерго».



Для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень (ГПВ) — до трьох черг одночасно. Для промислових підприємств будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

«У разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково. Просимо споживати електроенергію економно», — заявили в компанії.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару — використала 433 засоби повітряного нападу, серед яких ударні дрони, крилаті та балістичні ракети.