Російські війська намагаються замкнути кільце навколо Костянтинівки

Російські війська підійшли ближче до Костянтинівки та посилили обстріл міста. За даними The Economist, становище українських захисників ускладнилося — ворог намагається оточити місто з трьох напрямків: з боку Часового Яру, Торецька та траси Костянтинівка—Покровськ.

Фронт просунувся, Костянтинівка щодня зазнає артилерійських ударів, авіабомбардування та атак дронів. Росіяни прагнуть встановити вогневий контроль за ключовими дорогами, зокрема, трасою Н-20.

Незважаючи на тиск, українські війська утримують позиції. Експерти зазначають, що штурм міста найближчим часом малоймовірний. Костянтинівка зміцнюється і залишається під контролем ЗСУ, проте обстріл робить життя в місті практично неможливим.



Нагадаємо, у Костянтинівці Донецької області проживає понад 5000 осіб, від 30 до 100 осіб щодня евакуюються до безпечніших регіонів України.