Нацгвардійці витягли жінку та її питомця зі зруйнованого будинку у Костянтинівці

Порятунок жінки у Костянтинівці. Фото: Нацгвардія України

Бійці 12-ї бригади Нацгвардії «Азов» спільно з військовослужбовцями Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» врятували жінку з-під завалів у Костянтинівці. Про це повідомили у Національній гвардії України.

Місцева жителька опинилася під руїнами власного будинку після влучання російської авіабомби (КАБ). Українські захисники витягли жінку та її домашнього вихованця з-під уламків та надали потерпілій першу допомогу.

За даними Нацгвардії, російські війська щодня завдають ударів по Костянтинівці всіма доступними засобами — дронами, авіабомбами, ракетами РСЗВ та артилерією. З кожним днем рятувати мирних жителів стає дедалі важче.

Нагадаємо, російські війська підійшли ближче до Костянтинівки та посилили обстріл міста.