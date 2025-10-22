США дозволили Україні використовувати далекобійні ракети по території Росії

Ілюстративне фото

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала одне з ключових обмежень щодо застосування Україною західних ракет великої дальності. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському уряді.



За даними видання, тепер українські військові зможуть завдавати ударів по цілях на території Росії, що, на думку експертів, посилює військовий тиск на Кремль.

Також змінився порядок координації таких операцій: якщо раніше рішення ухвалював глава Пентагону Піт Хегсет, то тепер ці повноваження передані головнокомандувачу Європейського командування ЗС США генералу Алексусу Гринкевичу.



Як зазначає WSJ, Білий дім публічно не оголошував про це рішення.

Нагадаємо, у вівторок, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, українські військові використовували британську крилату ракету Storm Shadow для удару по заводу у Брянську, де виробляли вибухівку та ракетне паливо. Удар назвали «успішним влучанням», яке змогло подолати російську систему протиповітряної оборони.