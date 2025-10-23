Внаслідок обстрілів Запоріжжя поранено 17 людей

Результати обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі поранено 16 людей, ще один житель постраждав у Запорізькому районі. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Минулої доби російські війська завдали 740 ударів по 19 населених пунктах регіону.

Противник провів 10 авіаударів по територіях населених пунктів Веселянка, Приморське, Гуляйполе, Рівнопіль, Малинівка, Залізничне та Успенівка.

По області було випущено 496 безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів. Атаки зафіксовано у Запоріжжі, Малокатеринівці, Лежині, Червонодніпровці, Біленькому, Приморському, Степовому, Лук'янівському, Гуляйполі, Таврійському, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Також зафіксовано три обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) в районах Полтавки, Успенівки та Малинівки.

Артилерія противника завдала 231 удар по територіях Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

В ОВА повідомили про 313 пошкоджень житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури внаслідок атак.

Нагадаємо, вчора в Краматорську російські війська завдали удару по вітряній турбіні. Про це повідомила місцева адміністрація.