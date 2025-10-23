Семеро людей постраждали внаслідок нічної атаки на Київ

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Семеро людей отримали травми внаслідок нічної атаки на Київ 23 жовтня. Усі спалахи на місцях влучань були ліквідовані, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.



У Подільському районі пожежники загасили вогонь у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, а також у кількох автомобілях у дворі. З будівлі було евакуйовано мешканців.



Крім того, в одній із багатоповерхівок частково обвалилася покрівля та дві квартири на восьмому поверсі. Пошкоджено фасад та шибки на території одного з дитячих садків. Пожежники також ліквідували загоряння у складських приміщеннях за декількома адресами та загасили два автомобілі, що спалахнули у дворі житлового будинку.

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено один із бізнес-центрів у Подільському районі. У Деснянському районі міста російський безпілотник потрапив на 21 поверх 24-поверхового житлового будинку, проте без детонації. Ще один удар припав по недобудованій будівлі.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі поранено 16 людей, ще один мешканець постраждав у Запорізькому районі.