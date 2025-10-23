За добу на Донеччині росіяни поранили двох мирних жителів

Наслідки обстрілів ЗС РФ.

22 жовтня внаслідок російських обстрілів двох мешканців Донецької області було поранено. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, поранення дістали один житель Краматорська та один житель Костянтинівки.



Загалом, за офіційними даними, на Донеччині загинуло 3694 людини та 8357 дістали поранення, не враховуючи Маріуполь і Волноваху.

Нагадаємо, в Краматорську близько 17:10 окупанти використали БПЛА та завдали удару по вітряній турбіні.