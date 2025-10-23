Су-27 ЗСУ завдав удару JDAM-ER по позиціях російських військ

Момент удару по окупантах.

Український винищувач Су-27 вразив позиції російських військ двома коригованими авіабомбами GBU-62 JDAM-ER. Про це повідомляє Telegram-канал WarArchive, який публікує архівні кадри російсько-української війни.



За попередніми даними, удар завдано на південь від села Затишок у Донецькій області. Зазначається, що одна з бомб відхилилася від цілі через вплив російської РЕБ.



За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу російської армії.