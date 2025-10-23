Су-27 ЗСУ завдав удару JDAM-ER по позиціях російських військ

Український винищувач Су-27 вразив позиції російських військ двома коригованими авіабомбами GBU-62 JDAM-ER. Про це повідомляє Telegram-канал WarArchive, який публікує архівні кадри російсько-української війни.
За попередніми даними, удар завдано на південь від села Затишок у Донецькій області. Зазначається, що одна з бомб відхилилася від цілі через вплив російської РЕБ.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу російської армії.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях