Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті: президент США назвав причину

Голова Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з головою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті. Про це під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами у Білому домі повідомив сам Трамп, передає «Суспільне».



Трамп заявив, що на сьогодні не вважає за правильне зустрічатися з Путіним, але готовий зустрітися з ним у майбутньому.



«Єдине, що я можу сказати – щоразу, коли я говорю з Володимиром, у мене йдуть хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Вони просто нікуди не ведуть. Але тепер подивіться – він бореться за війну», – сказав президент США.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти найбільших російських нафтових компаній – «Роснафта» та «Лукойл».