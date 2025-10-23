Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті: президент США назвав причину
23 жовтня 2025, 09:39

Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті: президент США назвав причину

Голова Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім Голова Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з головою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті. Про це під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами у Білому домі повідомив сам Трамп, передає «Суспільне».

Трамп заявив, що на сьогодні не вважає за правильне зустрічатися з Путіним, але готовий зустрітися з ним у майбутньому.

«Єдине, що я можу сказати – щоразу, коли я говорю з Володимиром, у мене йдуть хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Вони просто нікуди не ведуть. Але тепер подивіться – він бореться за війну», – сказав президент США.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти найбільших російських нафтових компаній – «Роснафта» та «Лукойл».

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Дональд Трамп
Місця
Будапешт
Інше
Війна переговори
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
16:50
Води немає, тепла також: в окупованому Маріуполі зупинилися котельні
13:59
У Луганську вибухнула Bluetooth-колонка під пісню «Океану Ельзи»
12:32
Всі українські книги вилучили на ТОТ Херсонщини під час рейдів
11:11
ЗАЕС вийшла з блекауту: відновлено живлення атомної станції
10:00
ЗСУ знищили боєкомплект окупантів біля залізничної станції в Олешках
17:30
В окупованій частині Донбасу з води з'явилися затоплені автобуси
11:41
Крим на межі посухи: Алушта залишилася без води, у Сімферополі паніка
18:22
Не менше п'яти резервуарів з паливом згоріли на нафтобазі в Криму — паливо зникає з АЗС
11:22
Окупанти заявили про «розкриття» 300 справ на ТОТ Херсонщини
14:44
ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
усі новини
22:30
Російські літаки порушили повітряний простір Литви
21:41
Кабмін виділив додаткові кошти для імпорту газу на опалювальний сезон
20:55
В Україні 24 жовтня продовжуватимуть діяти графіки відключень світла: деталі
20:32
ССО знищили трьох окупантів на Донеччині та захопили їхні засоби зв`язку та документи
19:29
Верховна Рада прийняла закон про перепоховання загиблих військових
18:16
Лише за один день армія РФ скинула 156 авіабомб по Покровській агломерації
17:29
Десантники під час звільнення села Кучерів Яр евакуювали 10 цивільних
17:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
16:53
Російські війська FPV-дронами тричі атакували Краматорськ: пошкоджені будинки та автомобілі
16:50
Води немає, тепла також: в окупованому Маріуполі зупинилися котельні
16:46
ЗСУ просуваються на Добропільському напрямку біля Шахового
16:42
Пропаганда РФ «волає» про просування окупантів у Херсоні — Сили оборони спростовують
16:30
Греція передає Україні гаубиці 1978 року та боєприпаси
16:13
ГУР та партизани Кавказу провели спецоперацію у центрі Ставрополя: ліквідовані російські десантники
16:00
У Лондоні вкрали 3000 пляшок українського вина
15:55
УМПБ-5Р, що долетів до Полтави, оснащений китайським двигуном
15:47
Армія РФ безпілотниками знову вдарила по ринку у Краматорську: виникла масштабна пожежа
15:31
Російські війська просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState
15:20
Сержант ЗСУ знищив два FPV-дрона-«ждуна»
15:15
Донеччина попрощалася із захисником зі Слов'янська, який загинув під Харковом
усі новини
ВІДЕО
Українські спецназівці провели успішну операцію на Донеччині. Фото: скриншот ССО знищили трьох окупантів на Донеччині та захопили їхні засоби зв`язку та документи
23 жовтня, 20:32
Військові вивезли 10 людей. Фото: скриншот Десантники під час звільнення села Кучерів Яр евакуювали 10 цивільних
23 жовтня, 17:29
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
23 жовтня, 17:00
Вибух у центрі Ставрополя. Фото: кадр із відео ГУР та партизани Кавказу провели спецоперацію у центрі Ставрополя: ліквідовані російські десантники
23 жовтня, 16:13
Наслідки удару по ринку у Краматорську. Фото: ДСНС Армія РФ безпілотниками знову вдарила по ринку у Краматорську: виникла масштабна пожежа
23 жовтня, 15:47
Детонація дрона-«ждуна» після пострілу сержанта ЗСУ. Сержант ЗСУ знищив два FPV-дрона-«ждуна»
23 жовтня, 15:20

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір