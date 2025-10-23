ЗСУ знищили боєкомплект окупантів біля залізничної станції в Олешках

Детонація БК в Олешках.

Аеророзвідка підрозділу «Собаки Шукаки» зафіксувала переміщення російських військових, які прямували до району залізничної станції для підвезення боєкомплекту.



Після передачі координат українська артилерія завдала точного удару по цілі. Внаслідок потужного вибуху здетонував боєкомплект противника.



Інцидент стався в тимчасово окупованих Олешках, Херсонська область. За даними розвідки, втрати ворога уточнюються.







Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Крім того, українські воїни знищили два танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони.







Також Сили оборони України збили 626 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 16 ракет та 106 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.