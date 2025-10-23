На окупованій Луганщині близько 200 тисяч жителів залишилися без води через аварію на магістральному водогоні – ОВА

Аварія на водогоні в окупованій Луганській області. Фото: «Луганськвода»

Вже вдруге у жовтні через аварію на магістральному водогоні без води залишилися близько 200 тисяч жителів в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, це жителі Перевальського та Слов'яносербського районів, міст Алчевськ, Брянка та Кадіївка.



«У деяких містах окупанти говорять не про припинення водопостачання, а про його скорочення на 50-80%. Втім, додають, що при цьому режимі можлива повна відсутність води. Минулого разу загарбники обмежилися поточним ремонтом аварійного трубопроводу, якого надовго не вистачило», – сказав Харченко.

Нагадаємо, що в окупованому місті Лисичанськ на Луганщині жителі кількох районів на четвертий рік чекають води та тепла.