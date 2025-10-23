У Харкові та області — нові удари: загинув рятувальник, дев'ятеро людей поранено

Руйнування у Харкові після російських ударів. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби під ворожими ударами опинилися Харків і шість населених пунктів області, повідомляє Харківська обласна військова адміністрація 23 жовтня.



Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще дев'ять отримали поранення. У Харкові загинув 40-річний чоловік. Серед постраждалих — чоловіки 29, 41 та 45 років, а також жінки 27, 34, 43, 51, 57 та 58 років.

В Ольхівській громаді на полі вибухнув невідомий предмет — постраждав 66-річний чоловік. Противник атакував Холодногірський район Харкова трьома дронами.

Під час повторного обстрілу села Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України в Харківській області. Ще п'ятеро рятувальників отримали поранення.

Окупанти активно застосовували на території області різні види озброєння: 2 керовані авіабомби (КАБ); 7 дронів типу «Герань-2»; 3 БПЛА «Молнія»; 1 дрон-камікадзе «Ланцет». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.

У Харкові постраждали приміщення дитячого садка, 11 автомобілів, багатоквартирний будинок, три будівлі та дорожня техніка. В Ізюмському районі (м. Барвінкове) пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.

У Куп'янському районі (смт Великий Бурлук та с. Зелений Гай) пошкоджено дві адмінбудівлі, автомобіль та комбайн. У Харківському районі (с. Василівське) — електромережі. У Чугуївському районі (с. Білий Колодязь) — приватна садиба.

Як повідомляється, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 особи, з них 46 залишаються на місці. З початку роботи пункту зареєстровано 8832 евакуйованих.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили Оборони відбили вісім атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам'янки та Колодязного.



На Куп'янському напрямку українські війська відбивали чотири штурмові атаки поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп'янська.

Нагадаємо, за ніч російські війська запустили по Україні 130 ударних безпілотників типів Shahed, Gerbera та інших.