ЗАЕС вийшла з блекауту: відновлено живлення атомної станції

ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція вийшла з режиму повного блекауту після відновлення зовнішнього електропостачання. Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.



За її словами, енергетики завершили ремонт лінії електропередачі 750 кВ «Дніпровська» і продовжують відновлення лінії 330 кВ «Феросплавна». Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона перебувала протягом останнього місяця.



Весь цей час безпека найбільшої атомної станції Європи забезпечувалася тільки шляхом роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало загрозу ядерної та радіаційної безпеки не тільки України, але і всього континенту.



Причиною тривалого знеструмлення стали російські обстріли, які регулярно пошкоджували лінії, що з'єднують ЗАЕС з енергосистемою України.



Міністерка підкреслила, що довгострокова безпека можлива лише після деокупації станції та повернення її під контроль України.

Раніше президент України Володимир Зеленський охарактеризував ситуацію на Запорізькій АЕС як критичну.



Нагадаємо, окупаційна влада РФ планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.