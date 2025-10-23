Безпілотники вночі атакували один із найбільших НПЗ у Росії: виникла пожежа

Наслідки удару по Рязанському НПЗ. Фото: кадр із відео

Вночі 23 жовтня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод у місті Рязань РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на геолоковане відео очевидців із Рязані.



Його зняли приблизно за кілометр від Рязанського НПЗ у Південному Промисловому районі поряд з АЗС «Еталон». Раніше місцеві жителі повідомляли, що вночі атакували Рязанський НПЗ.



Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку БПЛА і заявив, що «через падіння уламків сталася пожежа на території одного із підприємств».



Рязанський нафтопереробний завод входить до структури ПАТ «Роснафта». Це одне із найбільших підприємств нафтопереробки у Росії. Його потужність складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину. Завод забезпечує нафтопродуктами Центральний федеральний округ і є одним із ключових постачальників палива для Москви та регіону.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито збила 14 дронів у Рязанській області.

Нагадаємо, що 21 жовтня ЗСУ ракетами Storm Shadow вдарили по Брянському хімічному заводу.