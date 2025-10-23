У Лондоні вкрали 3000 пляшок українського вина

У Лондоні викрали 3000 пляшок українського вина. Фото: Facebook

Після проходження митниці на стоянці в Лондоні невідомі розкрили вантажівку та викрали близько 3000 пляшок українського вина, імпортованих до Великої Британії компанією Uawines UK, яка представляє українські вина у Європі.

Про це у Facebook повідомило виноробне господарство «Шато Чізай» (Chateau Chizay), чиї напої складали значну частину вкраденого вантажу. За даними компанії, вціліла лише одна палета, що стояла в глибині машини — ймовірно, зловмисники поспішали.

Серед викраденого — ігристе Carpathian Sekt, розе з Піно Нуар, а також вино, відоме як «золото в келиху» — Late Harvest, неодноразовий призер міжнародних конкурсів, яке представляла українське виноробство у світовому центрі вина — Бордо.

Компанія Uawines UK була заснована у 2023 році та активно просуває українські вина на британському ринку. Як розповіла CEO компанії Світлана Цибак, вона заздалегідь оформила замовлення та організувала доставку, щоб доставити вантаж до зимових свят.



За словами виноробів, британська поліція поки не розпочала розслідування, а Uawines UK звернулася до страхової фірми.

