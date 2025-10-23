На Покровському напрямку НГУ знищила бронетехніку РФ

Дрон ЗСУ переслідує бронетехніку РФ.

На Покровському напрямку бійці бригади Національної гвардії України «Червона Калина» показали чергове знищення бронетехніки РФ під час невдалого штурму. Відео опублікував офіційний канал командувача НГУ Олександра Півненка.



За минулу добу гвардійці по лінії фронту знищили 4 одиниці бронетехніки, 9 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів.

Відсіч ворожому десанту на броні виглядає так:

виявити ціль

наздогнати ворожу техніку дронами (спойлер: перегони закінчилися на нашу користь!)

знерухомити її та бити до повного знищення.



Працює бригада Нацгвардії "Червона Калина"! pic.twitter.com/biAMMYZjCT - НГУ (@ng_ukraine) October 23, 2025



Загалом на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, з яких 50 — на Покровському напрямку, де бої були особливо запеклими.

Втрати російських загарбників за добу склали 920 осіб. Крім того, українські захисники знищили два танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони.