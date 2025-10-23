Греція передає Україні гаубиці 1978 року та боєприпаси

Гаубиця для України. Фото: Еfsyn

Греція схвалила передачу Україні через Чехію великого пакету воєнної допомоги вартістю близько 199,4 млн. євро. Згідно з повідомленням, до складу передачі входять 60 самохідних гаубиць M110A2 калібру 203 мм американського виробництва.

Крім цього, схвалено 150 000 артилерійських снарядів різних типів та тисячі ракет Zuni із державних військових резервів. За даними видання Еfsyn, техніка буде передана у стані як є, без ремонту, а виручені кошти, близько 200 млн. євро, спрямують на програми модернізації Міністерства національної оборони Греції.



Гаубиці, що відправляються в Україну, розроблені в США і прийняті на озброєння в 1978 році. Вони тривалий час зберігалася на складах і останніми десятиліттями поступово виводилася зі складу артилерійських парків багатьох армій.

Зазначається, що 203-мм гаубиці за темпом стрільби, логістикою та зручністю обігу поступаються більш сучасним 155-мм системам, ефективність яких при звичайних осколково-фугасних снарядах обмежується дальністю близько 16,8 км.

