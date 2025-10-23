Російська нафта Urals впала до мінімуму з весни — СЗР

Фото: СЗР України

Ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, що ставить під сумнів реалістичність бюджетних планів як Москви, так і Мінська, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



Спочатку російський бюджет формувався виходячи з ціни Urals в $70 за барель, проте пізніше прогноз був скоригований до $58. На 2026 рік Мінфін РФ очікує лише незначного підвищення — до $59, але навіть за таких показників прогнозує падіння нафтогазових доходів на 20% і дефіцит бюджету не менше ніж у 3,8 трлн рублів.



За даними СЗР, оптимізм російських розрахунків підривають ринкові тенденції: світові ціни на нафту продовжують знижуватися, а котирування Urals вже опускалися нижче встановленого ЄС цінової стелі в $47,6 за барель. На тлі зростання видобутку в інших країнах перспективи подорожчання виглядають слабкими.



Для Білорусі, економіка якої більш ніж на дві третини залежить від торгівлі з Росією, падіння цін на нафту означає прямі втрати. За дев'ять місяців зростання ВВП країни склало лише 1,6% проти запланованих понад 4%, при цьому промислове виробництво знизилося. Новий прогноз білоруського уряду також переглянуто в бік зниження — у 2026 році очікується зростання економіки лише на 2,6%.



«Обидві економіки підходять до нового року без запасу міцності. Росія стикається з падінням енергетичних доходів, що загрожує розширенням бюджетного дефіциту і скороченням соціальних витрат. Білорусь, чия торгівля і фінанси майже повністю залежать від Москви, втрачає навіть формальні ознаки самостійності», — йдеться в поясненні СЗР України.



Раніше США ввели санкції проти найбільших російських нафтових компаній — «Роснефть» та «Лукойл».