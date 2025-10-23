В Україну повернули тіла тисячі захисників: розпочалася процедура ідентифікації

Повернення в Україну загиблих українських воїнів. Фото: Координаційний штаб

Сьогодні, 23 жовтня, відбулася чергова репатріація загиблих. В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє Координаційний штаб.

Найближчим часом слідчі спільно зі спеціалістами експертних установ МВС проведуть усі необхідні експертизи та процедури ідентифікації репатрійованих тіл.

Репатріацію вдалося здійснити завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого у справах осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Повернення в Україну загиблих українських воїнів. Фото: Координаційний штаб

Нагадаємо, 18 вересня в Україну було повернуто тіла 1000 загиблих українських військовослужбовців.