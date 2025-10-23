Міноборони України оновило e-mail для звернень щодо захисту прав військових

Головне управління захисту прав військовослужбовців оновило адресу електронної пошти для звернень. Про це повідомляє Міністерство оборони України.



Наразі актуальний e-mail для зв'язку з питань захисту прав військових — [email protected].

У зверненні необхідно вказати: прізвище, ім'я та по батькові заявника (або назву установи, яка подає звернення на користь військовослужбовця чи членів його сім'ї); контактні дані зворотного зв'язку; суть питання; конкретна вимога; документи, що підтверджують повноваження заявника (якщо звернення подається від імені військовослужбовця іншою особою); докази порушення (за наявності).



У Міністерстві оборони наголошують, що анонімні звернення не розглядаються.

Нагадаємо, в Україні з’явився перший військовий омбудсман.