Військові РФ розстріляли у підвалах п'ять мирних жителів у Званівці під Сіверськом: вбиті батько та його сини

Родичка вбитих людей у Званівці. Фото: кадр із відео

20 жовтня російські окупанти розстріляли цивільних у селі Званівка Бахмутського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Подружжя та їхній дорослий син переховувалися у підвалі приватного будинку, а їхній молодший син у цей час пішов до сусідів, щоб принести воду. Невдовзі військовослужбовці ЗС РФ увірвалися до укриття, де перебувала родина та почали допитувати їх про місцезнаходження українських бійців у селі. Не отримавши від людей жодної інформації, вони згодом пішли.



Однак один з окупантів повернувся і відкрив вогонь з автомата по цивільних, після чого вирішивши, що вони загинули – пішов. Коли 57-річна потерпіла отямилася, то побачила рідних убитими. Переймаючись за молодшого сина, мати пішла до сусіднього підвалу, де виявила його тіло поряд із розстріляними сусідами – 62-річною жінкою та її 30-річним сином.



Постраждала з вогнепальним пораненням щелепи змогла дістатися до підконтрольної Україні території, звідки її доправили до лікарні. Прокурори допитали її та зафіксували свідчення чергового воєнного злочину проти цивільного населення.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин і причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, що 23 жовтня у місті Краматорськ на Донеччині російський дрон вбив журналістку та оператора телеканалу Freedom.