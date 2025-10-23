Донеччина попрощалася із захисником зі Слов'янська, який загинув під Харковом

Олег Сиробаба

Слов'янськ попрощався із загиблим захисником України Олегом Сіробабою. Як повідомляє «Оперативний Краматорськ», 25-річний капітан Збройних сил України, командир механізованої роти 43-ї бригади, загинув 18 жовтня під час бою неподалік села Піщане на Харківщині.

Олег народився у Слов'янську та здобув освіту програміста в Донбаській державній машинобудівній академії. У 2022 році він добровільно вступив до лав ЗСУ.



Побратими згадують його як чесного та відважного офіцера, який завжди був готовий йти на найнебезпечніші ділянки фронту. Він загинув, рятуючи товаришів під час доставки харчів на позиції.

Героя поховали на Алеї Слави у Слов'янську. У Олега залишилися батьки, два брати та кохана дівчина.

