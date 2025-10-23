Вбивство журналістів у Краматорську: Зеленський відреагував на російську атаку

У Краматорську загинули українські журналісти

Президент України Володимир Зеленський прокоментував убивство українських журналістів у Краматорську з боку окупаційних військ. Про це він написав у телеграм.



Кореспонденти висвітлювали події повномасштабної війни РФ проти України.



«Росія вдарила дроном по автомобілю, в якому була знімальна група українського телеканалу Freedom. Загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін, а журналіст Олександр Количев отримав тяжкі поранення», — зазначив він.



Зеленський висловив співчуття рідним, близьким та колегам загиблих, а постраждалому журналісту побажав якнайшвидшого одужання.



Крім того, на початку жовтня в результаті російського удару за допомогою FPV-дрону загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан поблизу Дружківки Донецької області.

Раніше ми писали, що журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули у місті Краматорськ вранці 23 жовтня.

