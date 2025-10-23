Десантники під час звільнення села Кучерів Яр евакуювали 10 цивільних

Військові вивезли 10 людей. Фото: скриншот

Під час звільнення та зачистки населеного пункту Кучерів Яр на Добропільському напрямку українські десантники евакуювали у безпечне місце десять місцевих цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



«За допомогою повітряної розвідки було доставлено записку з подальшим порядком дій та зазначенням місця евакуації. Усього було врятовано 10 людей», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що складність роботи була пов'язана з тим, що часто російські окупанти одягаються в цивільний одяг, що ускладнює орієнтування. Проте операція пройшла успішно.



Раніше ми писали, що російські війська завдали одного ракетного удару (із застосуванням 29 ракет), 95 авіаударів і скинули 176 керованих авіабомб за позиціями українських підрозділів та населених пунктів. Крім того, зафіксовано 4847 обстрілів, у тому числі 106 – із реактивних систем залпового вогню, а також застосування 6530 дронів-камікадзе.

