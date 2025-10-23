Сержант ЗСУ знищив два FPV-дрона-«ждуна»

Детонація дрона-«ждуна» після пострілу сержанта ЗСУ.

Український сержант знищив два ворожі FPV-дрона-«ждуна» прямо на ходу. Відео опублікувала пресслужба 156-ї окремої механізованої бригади.



Військовослужбовець, прямуючи на позицію, двічі помітив приховану загрозу — ворожі FPV-дрони на оптоволокні, які чекали на момент атаки.



«На відео — чиста бойова робота: швидка зупинка, автомат, один постріл — і ворожий «ждун» знешкоджений. Секунди, які рятують життя!», — додали в пресслужбі.



Зазначається, що минулої доби росіяни застосували для атак 6530 дронів-камікадзе.