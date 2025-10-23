ГУР та партизани Кавказу провели спецоперацію у центрі Ставрополя: ліквідовані російські десантники

Вибух у центрі Ставрополя. Фото: кадр із відео

22 жовтня внаслідок успішної спецоперації ГУР за підтримки сил Руху визволення Кавказу ліквідовані щонайменше троє військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ у центрі міста Ставрополь РФ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Вибух пролунав біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 на вулиці Сєрова, 533.



«Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року і «відзначилися» численними воєнними злочинами під час повномасштабного вторгнення Росії», – розповіли у розвідці.

Нагадаємо, що вночі 23 жовтня безпілотники атакували один із найбільших НПЗ у Росії, внаслідок чого виникла пожежа.