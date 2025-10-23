Пропаганда РФ «волає» про просування окупантів у Херсоні — Сили оборони спростовують

Російська пропаганда твердить, що захопила Корабельний район Херсона.

Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин виклав на своїй сторінці у Facebook низку відеороликів, на яких видно стан району. Російських військових там нема.

За даними Волошина, близько 200 мирних жителів цього району поки що відмовляються від евакуації. Проте залишатись там небезпечно.



Корабельний район Херсона зазнає регулярних обстрілів з боку окупантів. Так, 21 жовтня російська армія кілька разів атакувала Херсон. 22 жовтня російські війська атакували з артилерії Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки є постраждалі, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.



«Росіяни продовжують цілеспрямовано тероризувати мирне населення. Декілька годин тому військові РФ накрили вогнем Корабельний район Херсона. Пошкоджено багатоквартирні будинки, магазин, комунікації», — написав він у Telegram-каналі у середу.



За його даними, поранень дістали семеро людей, усім надано необхідну медичну допомогу.