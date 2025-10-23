ЗСУ просуваються на Добропільському напрямку біля Шахового

Техніка ЗС РФ горить у районі Шахового.

На Добропільському напрямку, на північний захід від району Шахового, тривають бої середньої інтенсивності.



Українським бійцям вдалося зайняти західну частину населеного пункту Нове Шахове, за решту території тривають зіткнення. Про це повідомляє автор військового Telegram-каналу Muchnoy ✙ Jugend із позивним «Мучною».

«Противник чинить опір, але тенденція на цій ділянці — на нашу користь. В цілому ситуація стабільно активна, ініціатива частково переходить до нас», — йдеться в повідомленні.



Наголошується, що ворог не знижує активності — лінія фронту залишається динамічною, і кожен метр звільняється ціною зусиль і жертв.



Українські військові продовжують просуватися, утримувати напрямок і зміцнювати досягнуті позиції. Раніше десантники ЗСУ підняли український прапор у Кучеровому Ярі під Добропіллям.