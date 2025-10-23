Лише за один день армія РФ скинула 156 авіабомб по Покровській агломерації

860 КАБів скинула армія РФ з Покровської агломерації за жовтень. Фото: 7 корпус ДШВ

22 жовтня російська армія завдала тактичної авіації рекордних 39 ударів, скинувши 156 керованих авіабомб у район Покровська. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



У відомстві уточнили, що це був найвищий показник авіаударів у змузі оборони з липня 2025 року.



«Ворог скинув КАБи переважно по півночі Покровська, району населеного пункту Гришине та Мирноград, а також – у районі лінії розмежування біля села Лісівка», — йдеться у повідомленні.



Усього з початку жовтня росіяни атакували Покровську агломерацію тактичною авіацією 215 разів, скинувши 860 КАБ по 250 кг кожен.



Раніше ми писали, що на Добропільському напрямку, на північний захід від району Шахове, продовжуються бої середньої інтенсивності.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях