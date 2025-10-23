ССО знищили трьох окупантів на Донеччині та захопили їхні засоби зв`язку та документи

Українські спецназівці провели успішну операцію на Донеччині. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці провели успішну спецоперацію на Донеччині. Вони знищили кількох окупантів та захопили засоби зв'язку та документи. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



«Група СCО отримала завдання вийти за межі передових українських позицій, провести розвідку в тилу противника та провести прямі дії. Від спецназівців залежав подальший успіх суміжних підрозділів у відновленні позицій», — йдеться у повідомленні.



Українські спецназівці підійшли до росіян ззаду, внаслідок цього трьох окупантів було знищено, крім того, військові захопили засоби зв'язку, документи, навігація та покращена ситуативна поінформованість.



Раніше ми писали, що 22 жовтня російська армія завдала тактичної авіації рекордних 39 ударів, скинувши 156 керованих авіабомб у район Покровська.

