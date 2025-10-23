В Україні 24 жовтня продовжуватимуть діяти графіки відключень світла: деталі

У п'ятницю, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень світла. Причиною цього є масована ракетно-дронова атака на енергооб'єкти з боку РФ. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Для побутових споживачів з 07:00 до 23:00 очікуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг.
Крім того, з 07.00 до 23:00 діятимуть графіки для промислових споживачів.
В Укренерго заявили, що обсяг застосування обмежень може змінитися. Також українців закликали споживати електроенергію ощадливо.
