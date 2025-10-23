Російські літаки порушили повітряний простір Литви. Фото: прес-служба литовської армії

23 жовтня військово-повітряні сили ЗС Литви зафіксували порушення свого повітряного простору російськими літаками Су-30 та Іл-78. Про це повідомляє литовська армія.



«Зафіксовано порушення повітряного простору: два російські літаки з Калінінградської області вторглися в повітряний простір Литви, піднято винищувачів, які виконують місію повітряної поліції НАТО», — йдеться у заяві.



Як зазначається, російські літаки вторглися на територію Литви на 700 метрів і залишили повітряний простір Литви, пробувши в ньому близько 18 секунд. У відповідь на інцидент у повітря піднялися два винищувачі Eurofighter Typhoon іспанських військово-повітряних сил, які виконують місію повітряної поліції НАТО, які вилетіли до місця порушення і наразі патрулюють повітряний простір у місці інциденту.



Раніше ми писали, що російські винищувачі МіГ-31 19 вересня порушили повітряний простір Естонії. Вони були там 12 хвилин.

