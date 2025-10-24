Армія РФ вночі та вранці масовано атакувала Херсон: загинули три жінки, майже 30 людей поранені

Наслідки удару по Херсону. Фото: Херсонська ОВА

Вночі 24 жовтня російські війська дронами-камікадзе «Шахед» атакували Херсон. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



У Дніпровському районі «шахед» влучив у багатоповерхівку. Виникла пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік. В обох вибухові травми та термічні опіки. Поранених доправили до лікарні.



Близько 06:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на мирного жителя у Дніпровському районі. 59-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкові поранення черевної стінки. Його госпіталізували.



Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що близько 07:30 армія РФ обстріляла Корабельний район.



Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.



За даними ХОВА, внаслідок цього удару поранення отримали 11 людей, серед них 16-річний хлопець. У підлітка діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, осколкові поранення тулуба та обличчя. Його доправили до лікарні.



Оновлено 10:30. У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох людей.



Стало відомо про ще двох загиблих жінок. Житлові масиви міста масовано обстріляли із РСЗВ.



У пресслужбі Херсонської ОВА розповіли, що кількість поранених внаслідок обстрілу Корабельного району зросла до 14 людей.



Оновлено 13:50. За даними ХОВА, кількість поранених внаслідок атаки на Корабельний район зросла до 25 людей.



Зокрема, медична допомога знадобилася дівчатам 15 та 17 років.



Близько 10:00 у Дніпровському районі житель Херсона потрапив під удар російського безпілотника. 57-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та струс головного мозку.



У пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації уточнили, що у Корабельному районі під удар потрапили тролейбус та маршрутка.



Поранення отримала водійка КП «Херсонелектротранс». У маршрутці відомо про одну загиблу пасажирку й одну постраждалу.



У пресслужбі ДСНС у Херсонській області повідомили, що у Корабельному районі загорілися квартира в багатоповерхівці та приватний будинок.



Рятувальники загасили пожежі.

Нагадаємо, що 23 жовтня війська Росії обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще сім – поранені.