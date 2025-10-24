Армія РФ вночі та вранці масовано атакувала Херсон: загинули три жінки, майже 30 людей поранені

Вночі 24 жовтня російські війська дронами-камікадзе «Шахед» атакували Херсон. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.
У Дніпровському районі «шахед» влучив у багатоповерхівку. Виникла пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік. В обох вибухові травми та термічні опіки. Поранених доправили до лікарні.
Близько 06:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на мирного жителя у Дніпровському районі. 59-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкові поранення черевної стінки. Його госпіталізували.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що близько 07:30 армія РФ обстріляла Корабельний район.
Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.
За даними ХОВА, внаслідок цього удару поранення отримали 11 людей, серед них 16-річний хлопець. У підлітка діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, осколкові поранення тулуба та обличчя. Його доправили до лікарні.
Оновлено 10:30. У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох людей.
Стало відомо про ще двох загиблих жінок. Житлові масиви міста масовано обстріляли із РСЗВ.
У пресслужбі Херсонської ОВА розповіли, що кількість поранених внаслідок обстрілу Корабельного району зросла до 14 людей.
Оновлено 13:50. За даними ХОВА, кількість поранених внаслідок атаки на Корабельний район зросла до 25 людей.
Зокрема, медична допомога знадобилася дівчатам 15 та 17 років.
Близько 10:00 у Дніпровському районі житель Херсона потрапив під удар російського безпілотника. 57-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та струс головного мозку.
У пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації уточнили, що у Корабельному районі під удар потрапили тролейбус та маршрутка.
Поранення отримала водійка КП «Херсонелектротранс». У маршрутці відомо про одну загиблу пасажирку й одну постраждалу.
У пресслужбі ДСНС у Херсонській області повідомили, що у Корабельному районі загорілися квартира в багатоповерхівці та приватний будинок.
Рятувальники загасили пожежі.
Нагадаємо, що 23 жовтня війська Росії обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще сім – поранені.