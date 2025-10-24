На окупованій Луганщині мілітаризація дітей відбувається під наглядом Міносвіти РФ – ОВА

«Юнармія» на окупованій Луганщині. Фото: «Уряд ЛНР»

В окупованій Луганській області школярі вперше взяли участь у всеросійській учнівській олімпіаді з предмету «Основи захисту батьківщини». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, у регіоні мілітаризація дітей відбувається під наглядом Міністерства освіти Росії.



«Свої навички з цього напрямку мають демонструвати учні 7-11 класів. На окупованій Луганщині пройшов практичний тур муніципального етапу цих недитячих змагань», – розповів він.

Нагадаємо, що росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області.