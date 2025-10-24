Українські війська відкинули російську армію під Добропіллям – DeepState

Просування ЗСУ під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російську армію поблизу села Кучерів Яр Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Водночас загарбники просунулися біля селища Гродівка та села Володимирівка на Донеччині.



Армія РФ також просунулася поблизу селища Степногірськ у Запорізькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українські війська відбили 39 штурмів, на Оріхівському – три, зокрема біля Степногірська.

Нагадаємо, що українські війська знищують російські ДРГ у місті Покровськ на Донеччині, більше окупантів почали здаватися в полон.