Російська авіація скинула авіабомби на підприємство у Харкові: дев'ять поранених, під завалами можуть бути люди

Наслідки удару по Харкову. Фото: ДСНС

24 жовтня російська авіація скинула керовані авіабомби на Індустріальний район Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Пошкоджені цивільне підприємство, автобаза та понад 20 автомобілів. Виникла пожежа. Під завалами можуть бути люди.



Внаслідок атаки поранення отримали три людини.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що зафіксовані чотири удари по місту.



Оновлено 13:35. Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми людей.



Три людини госпіталізовані, зокрема один чоловік – у важкому стані.



Оновлено 14:30. Терехов розповів, що кількість постраждалих зросла до дев'яти людей.



У пресслужбі ДСНС у Харківській області повідомили, що виникла пожежа на території автотранспортного підприємства.



Горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 24 жовтня армія РФ вночі та вранці масовано атакувала Херсон, внаслідок чого загинули три жінки, понад 15 людей поранені.