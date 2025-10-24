ФСБ готує серію фейкових «терактів» на ТОТ, щоб звинуватити Україну

Фото: ЦНС

Російські спецслужби почали проводити теракти проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє Центр національного опору (ЦНС).



У Луганську вибухнула замінована Bluetooth-колонка — чоловік, який штовхнув її, втратив ногу. Російські пропагандисти заявили, що з колонки нібито грала пісня «Океану Ельзи», натякаючи на «український слід».



За даними джерел ЦНС, вибух був постановкою ФСБ. Перед інцидентом до Луганська прибули співробітники спецпідрозділу, що спеціалізується на провокаціях проти рухів опору. Їх завдання — створити картинку, ніби українці атакують мирних жителів.



Місцеві жителі також повідомляють, що ймовірною причиною вибуху могла бути граната, яка здетонувала через побутовий конфлікт.



Після події в Луганську почалися масові перевірки телефонів і підписок на українські канали. За планом окупантів, це тільки початок серії фейкових «терактів» з українською символікою.



«Закликаємо жителів ТОТ бути обережними — не наближайтеся до підозрілих предметів або техніки в громадських місцях», — попередили в ЦНС.