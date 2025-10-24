Російський дрон поранив чоловіка, вдаривши по автівці в Приморському

В результаті ворожого обстрілу села Приморське Василівського району Запорізької області поранено 63-річного чоловіка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За його словами, ворог атакував безпілотником цивільний автомобіль. Водій отримав поранення, йому надано всю необхідну медичну допомогу.



Нагадаємо, в Краматорську російський дрон вбив журналістку та оператора телеканалу Freedom. Судячи з опублікованих фото, удар був нанесений по автомобілю, в якому перебували представники ЗМІ.