ЗСУ відбили механізований штурм РФ під Часовим Яром

Момент прильоту артилерії по броні ЗС РФ.

Під Часовим Яром бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила разом із союзними підрозділами відбили механізований штурм російських військ. Відео опублікував офіційний канал бригади.



Вранці 20 жовтня ворог спробував прорвати оборону, залучивши бронетехніку, мотоцикли та квадроцикли.



Сили оборони знищили бронемашини МТ-ЛБ і БМП-1 з антидроновим захистом, два квадроцикли та три мотоцикли. Ще дві одиниці бронетехніки були уражені на під'їзді й відкотилися.



За даними бригади, втрати противника склали близько 20 убитих і 11 поранених. Нагадаємо, за минулу добу втрати російських загарбників склали 910 осіб.