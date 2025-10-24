Поліція розслідує смерть чоловіка в київському розподільчому пункті

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту у Подільському районі столиці.



За попередніми даними, 43-річний киянин впав на підлогу та отримав травми. Присутні мобілізовані надали йому домедичну допомогу.



Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків. Слідчі Подільського управління поліції внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство — з відміткою про проведення перевірки).



Для встановлення причини смерті тіло направлене на судово-медичну експертизу. Як повідомила журналістка Дарина Трунова, загиблим виявився Роман Сопін, який напередодні помер у лікарні.