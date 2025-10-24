Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські війська вперше атакували Одеську область КАБами
24 жовтня 2025, 15:40

У п'ятницю, 24 жовтня, на Одещині лунали вибухи. Стало відомо, що російські окупанти вперше застосували до регіону керовані авіаційні бомби (КАБ). Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби з цивільної інфраструктури нашого регіону», — написав він.

Кіпер заявив, що це нова серйозна загроза Одеській області. Такі удари зазнають колосальної небезпеки для людей і можуть завдати значних руйнувань.

Начальник адміністрації закликав мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

 Раніше ми писали, що 24 жовтня російська авіація скинула керовані авіабомби на Індустріальний район Харкова.

