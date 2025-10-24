Російські військові «влаштували сафарі» на фермерів Донеччини: «Азов» перехопив відео з дрона

Атака окупантів на фермерів Донеччини. Фото: кадр із відео

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ зафіксували черговий воєнний злочин російських військових проти мирного населення Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



На перехопленні відеосигналу з FPV-дрона видно, як оператори ЗС РФ влаштували сафарі на фермерів. Під прицілом опинилася й сільськогосподарська техніка.



«Ворог намагається переконати цивілізований світ у тому, що не вчиняє злочинів проти мирних жителів. Однак насправді Росію цікавить лише повне знищення України та українців як незалежної нації. Це черговий воєнний злочин, який додається до списку десятків тисяч інших порушень окупантами правил та звичаїв війни», – наголосили в «Азові».

Нагадаємо, що військові РФ розстріляли у підвалах п'ять мирних жителів у селі Званівка на Донеччині, вбиті батько та його сини.