РФ тричі вдарила по Краматорську

Російські загарбники 24 жовтня кілька разів атакувала прифронтовий Краматорськ Донецької області. Внаслідок ударів, постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Росіяни обстріляли місто за допомогою дронів.



«О 02:44, із застосуванням FPV-дрону з БЧ, російські війська завдали удару по будівлі магазину в одному з районів міста. Без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 10:15 ударний БПЛА «Італмас» потрапив у вітряну турбіну.



Також о 12:20 ударний БПЛА влучив у промислову зону. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.



Раніше ми писали, що 24 жовтня російська авіація скинула керовані авіабомби на Індустріальний район Харкова.

