Російські окупанти обстріляли житловий масив Корабельного району Херсона

Вид на місто під час обстрілу РСЗВ.

Російські військові вранці здійснили неприцільний обстріл з реактивної артилерії житлового масиву Корабельного району міста Херсон.



Місцеві жителі зафільмували на відео момент атаки, зафіксувавши удари по міській забудові, де знаходяться мирні жителі. Відео з декількох ракурсів також виклали в мережу окупанти.



Нагадаємо, армія РФ вночі та вранці масовано атакувала Херсон: три жінки загинули, майже 30 осіб дістали поранення.



Раніше російська пропаганда стверджувала, що захопила Корабельний район Херсона, попри безперервні обстріли цієї частини міста.