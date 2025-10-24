Російські окупанти обстріляли житловий масив Корабельного району Херсона

Російські військові вранці здійснили неприцільний обстріл з реактивної артилерії житлового масиву Корабельного району міста Херсон.
Місцеві жителі зафільмували на відео момент атаки, зафіксувавши удари по міській забудові, де знаходяться мирні жителі. Відео з декількох ракурсів також виклали в мережу окупанти.
Нагадаємо, армія РФ вночі та вранці масовано атакувала Херсон: три жінки загинули, майже 30 осіб дістали поранення.
Раніше російська пропаганда стверджувала, що захопила Корабельний район Херсона, попри безперервні обстріли цієї частини міста.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях