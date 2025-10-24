Російська армія спробувала атакувати поїзд «Львів-Краматорськ»: пошкоджені вагони

Вокзал Краматорська. Фото: «Укрзалізниця»

Російські окупанти дроном спробували атакувати поїзд №104/103 «Львів-Краматорськ» на під'їзді до станції «Краматорськ». Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».



Влучили окупантам не вдалося, але вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Постраждалих немає.



Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом. Рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив із Краматорська. Пошкоджені вагони замінять.

Нагадаємо, що 24 жовтня російські окупанти знову вдарили по вітряній турбіні у місті Краматорськ на Донеччині.