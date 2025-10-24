Колумбійським «найманцям» РФ наказують розстрілювати мирних українців

Колумбійські «найманці» РФ отримали наказ розстрілювати цивільних. Фото: ГУР

Командир колумбійських «найманців» наказує розстрілювати мирних українців, зокрема жінок та дітей. Про це стало відомо із перехопленої розмови, передає пресслужба Головного управління розвідки.



Українські розвідники зафіксували воєнний злочин колумбійських «найманців», які воюють проти України у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.



У перехопленій розмові один із польових командирів віддає іспанською мовою наказ про страту громадянських українців. Окремо наказує стріляти у жінок та дітей.



«Коли туман, серпанок, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідують усіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей», — командує він.



Раніше ми писали, що бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ зафіксували черговий воєнний злочин російських військових проти мирного населення Донецької області.



