У НГУ показали, як оптоволокно огорнуло Покровський напрямок

Покровський район весь в оптоволокні.

І знову кілометри оптоволокна, немов павутиною, затягнули лісосмуги на Покровському напрямку. Відео з лінії фронту опублікував канал командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.



Командувач зазначив, що активність ворожих дронів залишається високою, але українські безпілотники також ефективно працюють, відбиваючи штурми та знищуючи сили противника.

«Разом з дронами стійко і професійно діють наші воїни і на інших ділянках фронту. В цілому за добу гвардійці знищили 16 одиниць автомобільної техніки, 2 РСЗО, 8 артилерійських систем, 5 РЛС і 4 склади боєприпасів», — повідомив Олександр Півненко.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти зробили 28 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій у районах 11 населених пунктів, включаючи Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника і відбили 24 атаки.



