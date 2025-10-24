В окремих регіонах України будуть застосовуватись дві черги відключень світла

У суботу, 25 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



У відомстві нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.



Графіки погодинних відключень для побутових споживачів з 07:00 до 23:00 очікуються обсягом від 1 до 2 черг. Для промислових об'єктів графіки діятимуть з 08:00 до 23:00.



Раніше ми писали, що 24 жовтня для побутових споживачів з 07.00 до 23.00 діють графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях