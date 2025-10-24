В окупованій Авдіївці введуть в експлуатацію будинок та адмінбудівлю. Фото: Денис Пушилін

У тимчасово захопленій Авдіївці Донецької області планують ввести в експлуатацію багатоквартирний будинок і адміністративну будівлю. Про це повідомив глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Фейковий глава заявив, що «головне завдання сьогодні — якомога швидше налагодити життя в Авдіївці, розтерзаній обстрілами». Однак він не уточнив, що саме російська армія зруйнувала місто.



«Жителі Авдіївки давно чекають, коли відкриється нова адміністративна будівля. У ній, крім органів місцевого самоврядування, будуть розташовуватися соціальні служби, МФЦ, РАЦС», — видав він.

Крім того, Пушилін розповів, що місцева влада в найкоротші терміни зобов'язана привести до ладу документи на обидва об'єкти. Наступного тижня окупанти планують відкрити адміністрацію для співробітників і відвідувачів, а також заселити 38 сімей у новий будинок.





Раніше ми писали, що Росія неодноразово говорила про відновлення Авдіївки. У статті — (Не) Відновлення в окупації: кому Росія будує житло у захоплених українських містах — усі деталі.

